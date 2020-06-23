Aytemiz Alanyaspor yönetim kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Ana Kararnamesi ile Bursa’ya tayini çıkan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile veda kahvaltısında bir araya geldi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Alper Saykal ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba‘nın da katıldığı kahvaltıda Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya’da yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başsavcı Emre’ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu kahvaltı sonunda Başsavcı Emre ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saykal’a hediye verdi.

İHA