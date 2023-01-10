Geçen sezon evinde Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Alanyaspor, bu maça oldukça hırslı başladı. Özellikle hücum hattında AhmedHassan ve Efecan etkiliydi. Corendon Alanyaspor TeknikDirektörü Francesco Farioli'nin yaptığı taktik; savunmayı sağlam tutup, hücum hattında etkili isimleriyle Bordo-Mavililer'i vurmaktı. İtalyan hocanın bu taktik anlayışı oldukça etkili oldu ve karşılığını da aldı. 14. dakikada Efecan Karaca ile öne geçen Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın iki golüyle Karadeniz ekibine ilk yarıda şok yaşattı.

İstediği gibi...

İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtan Alanyaspor, 75'te Eduardo ile skoru 4-0 yaptı. Akdeniz ekibi; istediği anda oyunu hızlandırdı, gerektiğinde de rölantiye alarak, skoru korudu. 78'de de Yusuf Özdemir son sözü söyledi. Karadeniz ekibinin kalesine 11 şut çeken Alanyaspor, 6 kez isabet buldu ve bunların 5'i golle sonuçlandı. Yaptığı değişikliklerle planlarını oturtan Farioli de 3 puanı hak etti.

Ahmed Hassan boş geçmedi!

Alanyaspor'un golcü oyuncusu Ahmed Hassan dün de görevini yaptı. Mısırlı futbolcu, 37. dakikada ceza sahasında yaşanan kısa karambolün ardından topu kontrol etti, hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlara gitti. 45+7'de golcü oyuncu bir kez daha sahne aldı. Savunma arkasına sarkan Efkan pasını çıkardı, Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ligde son 4 maçı da boş geçmeyen başarılı oyuncu, gol sayısını 5'eyükseltti.Ahmed Hassan, 66. dakikadada yerini Wilson Eduardo'ya bıraktı. Ahmed Hassan mücadelenin ardından, "Oldukça güçlü bir ekibe karşı oynadık. Eşim bana 2 gol atmamı söylemişti, çünkü ikizlerimiz var. Bunu başardığım için ayrıca mutluyum" dedi.









Efecan şov yaptı

Akdeniz ekibinin başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Trabzonspor'u yıktı. Efecan, 14. dakikada Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Hızlı gelişen atakta Lusamba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Uğurcan'ın ayaklarının arasından ağlara gönderdi. Transfer sezonunda Efecan, iki sefer Trabzonspor'un kapısından dönmüştü.

Evinde seri devam ediyor

Coredon Alanyaspor, bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 6 galibiyet aldı. Turuncu-Yeşilliler, 6 kez berabere kalırken, 6 defa da mağlup oldu. Ligde iç sahada oldukça iyi bir performans ortaya koyan Alanyaspor, çıktığı 9 mücadelede; 5 kez bileği bükülmezken, 3 defa berabere kaldı ve 1 kez de istediğini alamadı. Son oynadığı 7 mücadelede de yenilmeyen Akdeniz ekibi, bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Alanyaspor ayrıca bu sezon Beşiktaş mücadelesinde 3- 3, Galatasaray ile de deplasmanda 2-2 kaldı. Büyük maçlarda bir tek Fenerbahçe 'ye kaybetti.

Wilson Eduardo girdi, attı

Alanyaspor'un 32 yaşındaki futbolcusu Wilson Eduardo, ikinci yarı girdi, golünü kaydetti. Portekizli oyuncu 66. dakikada Ahmed Hassan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca istenilen görevi yerine getiren Eduardo, Trabzonspor savunmasına zor anlar yaşattı. 75. dakikada da başarılı futbolcu takımının 4. golünü atarak, galibiyette pay sahibi oldu.

Yusuf Özdemir kendine geldi!

32. dakikada sakatlanarak, oyundan çıkan Pedro Pereira'nın yerine Yusuf Özdemir girdi. İlk yarıda istenilen performansı veremeyen, özellikle Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Trezeguet'i tutmakta zorlanan Yusuf, ikinci yarıya bambaşka bir Yusuf olarak çıktı. Hem savunmada hem de hücum hattında tehlike yaratan genç futbolcu, 78. dakikada da takımının 5. golüne imzasını attı.







