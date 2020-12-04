Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Alanyaspor yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

İşte Alanyaspor'un yaptığı açıklama...

Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

Efecan Karaca kendisi açıkladı

Aytemiz Alanyaspor’da Efecan Karaca, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Karaca, "Sağlık durumum iyi. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.