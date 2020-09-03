Süper Lig'de 2019-20 sezonunu başarılı şekilde tamamlayan Alanyaspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfer adına harekete geçti. Alanyaspor'un son olarak Lecce forması giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Africa Top Sports'un haberine göre Alanyaspor, Papiss Cisse'nin boşluğunu İtalya'dan Khouma Babacar transferiyle doldurmak istiyor. Daha önce kariyeri düşüşe geçmiş Vagner Love, Junior Fernandes ve Papiss Cisse gibi isimlerin yeniden doğuşunu sağlayan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Lecce ile İtalya Serie A'da kalmayı başaramayan Babacar'ı yeni golcüsü olarak belirlemiş durumda.

Geride bıraktığımız sezonda Lecce ile 25 maça çıkan ve sadece 3 gol, 3 asistlik katkı sağlayabilen Babacar'ın bonservisi ise Sassuolo'da bulunuyor. 2018'de Fiorentina'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Babacar'ın kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Babacar'ın Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de yeni bir maceraya adım atabileceği aktarılmakta.



