Alanyaspor 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalamak, Denizlispor ise son sıradan kurtulup ligde kalma yarışında moral bulmak için çıktı sahaya. Ev sahibi ekipte sakat Salih'in yerine Efkan oynadı. Konuk ekipte kaleci Cenk ile en skorerleri Rodallega (11 gol) sakatlıkları nedeniyle oynayamazken Mesanovic ile Sagal yedekti. Bu isimlerin yerinde 4. file bekçisi Abdülkadir, Tusha, Özer ve Sacko görev aldı. Alanya her zamanki gibi topa daha çok sahip oldu ama net bir fırsat yakalayamadı. Denizli'nin kantratak planı 27'de golü getirdi. İlk ataklarında soldan Sacko içeri çevirdi, Bakalorz bu sezonki ilk golü olarak ağlara gönderdi: 0-1.

88'de maçı çevirdi

İkinci yarıda da golü bulan Denizli oldu, 51'de Bakalorz bu kez asist yaptı, 18 yaşındaki Kosovalı Tusha farkı ikiye çıkardı: 0-2. Alanya'nın cevabı çabuk oldu, 54'te Berkan ile umutlandı: 1-2. 68'de ise Efkan frikik golüyle mücadeleye eşitlik getirdi: 2-2. 88'de Davidson'un soldan pasında Mustafa Pektemek ev sahibi ekibine 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi: 3-2. 5 haftadır kazanamayan Denizli'nin ligde kalma umutları darbe yedi, Alanya 3 maç sonra galip gelerek 5. sıraya çıktı.