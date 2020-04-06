Alanyaspor'da Umut Güneş, sokağa çıkma yasağına takılan tek oyuncu oldu

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş, 20 yaşında olduğu için sokağa çıkamayacak.

06 Nisan 2020, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'da Umut Güneş, sokağa çıkma yasağına takılan tek oyuncu oldu

Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaması kararı alınmıştı. Uygulanan tedbirler kapsamında evinde bireysel idmanlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş de bu karar nedeniyle sokağa çıkamayacak.

İHA

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