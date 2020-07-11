Fenerbahçe'nin gelecek sezonda takımın başına kimi getireceği ise henüz netlik kazanmış değil. Hoca arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Pellegrini'nin Real Betis'e gitmesi sonrası ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda. Menajer Ali Polat ise Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olacağı iddiasında bulundu.

Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı. Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdi. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun. Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.





Ümit Davala'yı açıkladı

Sözlerini sürdüren Polat, asıl bombayı ise şu ifadelerle açıkladı:

"Ümit Davala aynı zamanda gurbetçi, bizim bulunduğumuz Mannheim bölgesine yakın. Ümit Davala Alanyaspor'un teknik direktörü olacak. Ümüt Davala, Alanyaspor'a hayırlı olsun. Ümit Davala yıllardan beri Fatih hocanın yanında çalıştı. Terim'in yanında iyi eğitim almıştır, iyi bir eğitim aldıktan sonra Ümit Davala da teknik direktörlük kariyerine adım atmak istiyor ve bence başarılı olur. Davala'nın Alanyaspor'u neden tercih ettiğini bilemem. Türkiye'de menajerler çok önemli. Oyuncuları ve hocaları istedikleri yere yönlendirebiliyor. Ben artık pırıl pırıl genç hocaları istiyorum."







