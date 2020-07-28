2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nu 57 puanla 5’inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran Turuncu-Yeşilli takım kalesinde 37 gol gördü. Ligde başarılı geçen bu performansın ardından Alanyaspor gözünü Türkiye Kupası’na dikti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale çıkan Alanyaspor, yarın İstanbul’da rakibi Trabzonspor’u yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı almak istiyor.

Rakamlar Alanya’dan yana...

Ligi 5’inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynamayı garantileyen Erol Bulut’un öğrencileri, hedefini bir üst noktaya taşıdı. Akdeniz ekibi Türkiye Kupası’nı alarak Avrupa’ya direkt gidiş biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda bugüne dek üstünlük sağlayan Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken, 2 maçta da mağlup oldu. Bordo-Mavililer’in ağlarını 13 kez havalandıran Akdeniz ekibi, kalesinde 8 gol gördü.

Cisse oynayacak

Süper Lig’de bu sezonun en golcü iki oyuncusu Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Alanyasporlu Papiss Cisse kupa finalinde de takımlarının en etkili silahları olacak. Bu sezon gol krallığını alan Sörloth 24 gol atarken, Cisse yarışta 22 golle ikinci sırada yer aldı. Hafif bir sakatlığı bulunan Cisse’nin kesin olarak sahada olması bekleniyor.

‘Tamamen odaklandık’

Sezonun çok zorlu geçtiğini anlatan Alanyaspor’un hocası Erol Bulut, “Sezon sonunu bu şekilde tamamlamak çok gurur verici. Alanyaspor’u ilk beşin içerisine soktuk. Avrupa şansımız önümüzde. Çarşamba (Yarın) oynayacağımız bir kupa maçı var, şu an oraya odaklanıyoruz. İnşallah Alanyaspor bu sezonu iki kupayla taçlandırır” diye konuştu.