Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre futbolcuyla karşılıklı görüşülerek sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Taha, 3 sezon boyunda Alanyaspor için ter döktü ve toplamda 65 maç forma giydi. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha bu 2019- 2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.