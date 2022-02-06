Bu sezon Çağdaş Atan ve Bülent Korkmaz'la yolları ayırıp Francesco Farioli ile yoluna devam eden Alanyaspor , teknik direktör istikrarsızlığına rağmen zirve yarışına devam ediyor. 3 haftadır üst üste gelen galibiyetlere ek olarak, önceki akşam düzenlenen imza töreni, keyifleri daha da artırdı. İç transferde Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl 3'er, kaleci Serkan Kırıntılı ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz" diye konuştu.

Efecan: 1 hafta çok zordu

Fenerbahçe 'ye transferi son anda suya düşen Efecan, son 1 haftanın çok zor geçtiğini belirterek, "Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" dedi. Serkan ve Tayfur da sözleşme yeniledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.







