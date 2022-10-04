Alanya’da patrondan açıklama... Takımda hazır olmayan futbolcular olduğunu ifade eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilerleyen süreçte takımın toparlanacağını söyledi. İyi bir takım kurduklarını ve her zamanki hedeflerinin ilk 10 içerisinde en iyi yerde olmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, futbolun doğası gereği inişler ve çıkışlar olduğunu dile getirdi.

‘İyi yerde değiliz’

İlk 8 haftaya göre iyi yerde olmadıklarını söyleyen Başkan Çavuşoğlu, “İlk 8 haftayı değerlendirecek olursak çok kötü değiliz, iyi bir yerde de değiliz. Orta sıralardayız. Hem teknik heyete hem futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Birilerinin demesiyle biz ne hoca getiririz ne de futbolcu getiririz. Kusura bakmasınlar biz işimizi biliriz. Bildiğimiz için bu zamana kadar yaptık. Biz gerektiği zaman gerekli hamleleri yaparız. Bizim şu anda başka hiçbir düşüncemiz yok. Hem teknik heyete hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah hep beraber toparlayacağız ve daha iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.