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Alanyaspor'da Fatih Aksoy için sürpriz talip

Süper Lig'de Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy için Rus Ligi ekiplerinden CSKA Moskova transfer teklifi yaptı.

28 Ağustos 2022, Pazar 13:39 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'da Fatih Aksoy için sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor 'da Fatih Aksoy gelişmesi yaşandı. Rusya Ligi'nin güçlü ekibi CSKA Moskova, Fatih için Akdeniz temsilcisinin kapısını çaldı. CSKA Moskova, Alanyaspor'a Fatih Aksoy için 500 bin Euro kiralama bedeli, 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu (zorunlu değil) şeklinde resmi teklif yaptı.

Kariyerinde Beşiktaş , Sivasspor ve Alanyaspor gibi takımlar bulunan 24 yaşındaki savunmacı, Alanya'da forma giydiği 69 maçta 3 gol ile 4 asist yaptı ve 7 gole katkı sundu.

Ajansspor


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