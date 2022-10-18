Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı. Genç hoca, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı. LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Farioli, Türkiye’de Alanyaspor ve Karagümrük’te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray ’ın da gündemindeydi.