Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Bayram Bektaş geliyor

Erol Bulut’la son maçın ardından vedalaşacak olan Alanyaspor’un yeni hocası belli oluyor. Akdeniz ekibi, Şenol Güneş’in yardımcılığını bırakan Bayram Bektaş’la el sıkıştı.

24 Temmuz 2020, Cuma 14:49 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Bayram Bektaş geliyor

Gelecek sezon Fenerbahçe teknik direktörü olması beklenen Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un yerine kimin geleceği büyük merak konusuydu. Akdeniz ekibinin yöneticileri çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken sürpriz bir isimle anlaşmaya vardılar.

Erol Bulut’la son maçın ardından vedalaşacak olan Alanyaspor’un yeni hocası belli oluyor. Akdeniz ekibi, Şenol Güneş’in yardımcılığını bırakan Bayram Bektaş’la el sıkıştı.

Bayram Bektaş sırasıyla Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ümraniyespor, Göztepe ve Ankaragücü takımlarında teknik direktörlük görevinde çalıştı. 46 yaşındaki teknik adam son olarak Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmişti. 

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL


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