Aytemiz Alanyaspor 'da Emre Akbaba fırtınası... Galatasaray 'dan kiralık olarak eski takımı Aytemiz Alanyaspor'a giden Emre Akbaba sezona damga vuran bir performans ortaya koyuyor.

Süper Lig 'de Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Akbaba ayrıca Türkiye Kupası'nda yarı finalde yer alan Alanyaspor'la çıktığı 5 maçta 3 gol, 2 asistlir performans sergiledi.

Emre Akbaba Akteniz ekibi ile toplamda 35 maçta 13 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

Sezon sonuna kadar kiralık olan Emre Akbaba Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi dahil 3 maça çıkmış 88 dakika süre almıştı.

Araplar peşinde!

Galatasaray'a dönmeye sıcak bakmayan Emre Akbaba ile Arap takımları yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı takımda uzun süren sakatlıklar geçiren ve bu nedenle performansını yansıtamayan Emre'nin de yurt dışına sıcak baktığı ve Galatasaray'a dönmek istemediği gelen haberler arasında.