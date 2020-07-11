Süper Lig'in en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor’un bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinden biri de Ceyhun Gülselam… Kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen Ceyhun’un gelişi, Akdeniz temsilcisinin defansına büyük güç kattı. Alanya, lige ilk çıktığı sezon 65, ikinci sezon 59 gol yerken, Ceyhun geçen sezonun ilk 3 haftasında 9 gol yiyen Alanya’ya imza attı ve 4. haftada ilk kez sahne aldı. Takım o sezon orta sahada savunmaya dönük oynayan Ceyhun’un katılımıyla 43 gol (9’u Ceyhun gelmeden önceki ilk 3 maç) yiyerek sezonu tamamladı!

Sözleşmesi uzatılacak…

Bu sezon ise Alanya bitime 3 hafta kala kalesinde sadece 34 gol gördü. Adeta ikinci baharını yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Erol Bulut’un ilk 11’inin kilit isimlerinden biri olurken, defansif pozisyonda oynamasına rağmen bu sezon 37 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağadı. Takıma büyük katkı veren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli futbolcu ile kulübü yeni kontrat yapmak isterken, başka takımların da Ceyhun’un peşinde olduğu konuşuluyor.