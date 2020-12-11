Topladığı 23 puanla, aynı puandaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde averaj farkıyla liderliğini sürdüren Turuncu-Yeşilli takım, rakipleriyle farkı açma umudunu pazar akşamı evinde oynayacağı Beşiktaş maçına bıraktı. Lige oldukça başarılı bir başlangıç yapan Alanyaspor, 5’inci haftada Galatasaray’ı yenerek yükseldiği liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. 11’inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ne ve erteleme maçında yine deplasmanda Göztepe’ye yenilen Alanyaspor, tekrar çıkış yakalamak istiyor. Ancak kötü haberler üst üste geliyor.

Eksikler can sıkıyor

Takımda kaptan Efecan Karaca koronavirüs nedeniyle karantinada. François Moubandje’nin Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çaba harcanan Turuncu Yeşilliler’de Ceyhun ve Ufuk’un ise sakatlıkları var. Hafta içi Göztepe ile oynanan erteleme maçında sarı kart gören Salih Uçan da cezalı duruma düştü. Bu olumsuzlukların üzerine en kötü haber ise PFDK’dan geldi. Akdeniz ekibinde, Gençlerbirliği deplasmanında kırmızı kart gören teknik direktör Çağdaş Atan’a 2 maç ceza verildi. Tahkim cezayı kaldırmazsa Genç hoca, “Ustam” dediği Sergen Yalçın’a karşı sahada yer alamayacak.