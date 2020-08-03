Alanyaspor’da Bektaş bekleniyor
Erol Bulut’la Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından yollarını resmen ayıracak olan Alanyaspor’da takımın başına getirilecek olan isim belli oldu. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş’la el sıkıştı.
Erol Bulut’la Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından yollarını resmen ayıracak olan Alanyaspor’da takımın başına getirilecek olan isim belli oldu. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş’la el sıkıştı. Genç çalıştırıcı ile hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.