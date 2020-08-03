Alanyaspor’da Bektaş bekleniyor

Erol Bulut’la Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından yollarını resmen ayıracak olan Alanyaspor’da takımın başına getirilecek olan isim belli oldu. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş’la el sıkıştı. Genç çalıştırıcı ile hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.