Alanyaspor ’un olağanüstü genel kurul toplantısı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Divan kurulu, Cengiz Aydoğan başkanlığında, Faruk Nafiz Koçak ve Hasan Hacıince’den oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılışı yapılacak olan ’Türk Futbol Tarihi Sergisi’ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Süper Lig ’de yer alan kulüplerin başkanlarını kabulü için Ankara’ya giden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun konuşma videosu izlendi. Videoda kulübün sabit gelir kaynağının yok denecek kadar az olduğunu Belirten Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

‘Ligde kalmamız mucize!’

“Şehrimizi yöneten büyüklerimize ve Alanya’nın dinamiklerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Alanyaspor’u Süper Lig’de tutmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?Hep birlikte karar vermemiz lazım. Bu şartlarda kulübü idare etmemiz çok zor. Gelirlerimiz bütçenin 3’te 2’sini karşılamıyor. Sponsor gelirlerimizi artırmamıza rağmen yüzde 40’a yakın bütçe açığı çıkıyor.Diğer kulüplerin de işi zor ancak Alanyaspor’un Süper Lig’de bulunması gerçekten mucize. Bu kulüp hepimizin. Hep birlikte destek vermeliyiz.”