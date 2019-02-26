Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman, core - kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra çabukluk ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde topa sahip olma çalışması ve dar alanda 3’lü turnuva yaptı.

Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA