Alanyaspor bir kez daha topla oynama yüzdesinde rakibine açık fark attı ama sahadan üzgün ayrıldı. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında yüzde 70 topla oynamasına rağmen 2-1 kaybeden Güney ekibi dün akşam da Galatasaray önünde 72'ye 28'lik yüzdeye ulaştı ama sonuç yine hüsran oldu. Son dakikalarda baskı kuran Turuncu-Yeşilliler, Muslera engelini aşamadı.

7. kez kaybetti

Gençlerbirliği, Göztepe, Denizli, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarından sonra Çağdaş Atan'ın ekibi bir kez daha üstün oynadığı bir maçı kaybetti ve ligdeki 7. yenilgisini aldı. Alanya'nın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada ise rakip topla oynamada 57'ye 43 öndeydi.





İlgili Haberler Çağdaş Atan'dan Galatasaray karşısına farklı bir 11



