Salih Uçan'ı Beşiktaş 'a, Berkan Kutlu'yu Galatasaray 'a, Siopis'i Trabzonspor 'a gönderen Alanyaspor'dan flaş bir hamle geldi. Akdeniz ekibi, Portekiz ekibi Braga'dan Joao Novais'i kadrosuna kattığını açıkladı. Akdeniz ekibi, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Novais ise, "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.









Porto altyapısından yetişen, ardından sırasıyla Leixoes ve Rio Ave'de forma giyen Novais, Temmuz 2018'de 1.5 milyon Euro bedelle Braga'ya imza atmıştı. Braga'da 110 maça çıkan ve 6 gol, 13 asistle skora katkı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.



