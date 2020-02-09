Alanyaspor yenilmiyor!

Süper Lig’in bu sezonki en flaş takımlarından biri olan Alanyaspor lige damga vurmaya devam ediyor. Kadıköy’e rakibinin 1 puan önünde gelen ve hafta içinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupada yarı final yolunda da büyük avantaj yakalayan Akdeniz ekibi, ligde yine yenilmedi. Bu maç öncesi ligde tam 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan, kupada ise yalnızca son 16 rövanşında Kasımpaşa’ya deplasmanda kaybetmesine rağmen tur atlayan Turuncu- Yeşilliler, son 10 maçlık süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe karşısında da başından sonuna kadar müthiş bir performans ortaya koyan Antalya temsilcisi, galibiyete çok yaklaştığı mücadelede penaltı atışından yararlanamadı.

Bulut’la zirveye!

Süper Lig’de önceki yıllarda ligde kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibi, bu sezon ise zirve adaylarından biri haline gelerek taraftarını mest etti. Tarihindeki en başarılı sezonunu yaşamaya şimdiden aday olan Erol Bulut’un takımı hafta içinde Galatasaray’la kupa rövanşına çıkacak, ardından da ligde Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.