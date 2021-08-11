Alanyaspor 'da ortaya koyduğu oyun ve mücadeleyle beğeni kazanan Steven Caulker sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu. Ancak Sarı-Lacivertliler'in başına geçen yeni hoca Vitor Pereira, İngiliz stoperi kadroda düşünmeyince Caulker’ın gönderilmesi gündeme gelmişti. Gaziantep ve Yeni Malatya, 29 yaşındaki oyuncuyu isterken, son olarak Alanyaspor'un da devreye girdiği ve eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.