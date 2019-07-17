Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
- A +
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de sürdürüyor

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.

Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...