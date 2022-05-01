Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de Avrupa şansını sürdüren Alanyaspor , sahasında ligin düşmeyi garantileyen ekibi Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Teknik direktör Farioli, galibiyetten başka bir şey düşünmedi. Yeni Malatyaspor ise prestij maçına çıktı. Maçın ilk yarısında Alanyaspor etkili ataklar gerçekleştirerek gol aradı ancak konuk ekibin kalecisi Abdulsamed gole izin vermedi. Malatyaspor'da 23. dakikada Kenan Özer kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu durum konuk ekibin işini daha da zorlaştırdı derken sürpriz bir şekilde golü buldu. Malatyaspor 31. dakikada Dicko'nun yaklaşık 60 metre mesafeden attığı harika golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da Alanyaspor etkili başladı. Farioli'nin Tayfur Bingol'ü oyuna alması her şeyi değiştirdi. Akdeniz ekibi 65. dakikada Candeias'ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Akdeniz ekibi bu golden yalnızca 1 dakika sonra, dakikada 66'da Oğuz Aydın ile durumu 2-1'e getirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı. Akdeniz ekibi Avrupa mücadelesini sürdürmeye devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 2' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 6' Alanyaspor etkili gelmeye devam etti. Sol kanattan gönderilen ortaya Candeias gelişine vurdu ancak Malatyaspor kalecisi Abdulsamed topu kornere çeldi.

⏱ 7' Ev sahibi ekibi etkili gelmeye devam etti. Sağ köşeden kullanılan kornere ceza sahası içerisinde Candeias kafasını vurdu, Buğra'ya çarpan top direkten geri geldi.

⏱ 9' Akdeniz ekibi Malatyaspor kalesine tehlikeli ataklarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Novais, savunma arkasına koşu yapan Candeias'a pasını gönderdi. Portekizli futbolcu yerden şutunu attı ancak kaleci Abdulsamed yine golü önledi.

⏱ 13' Berat Yaman’ın Alanyaspor savunması arkasına attığı uzun pasta Tetteh meşin yuvarlağı aldı. Tetteh kaleyi gördüğü ilk açıdan çektiği şutunu kaleci Yusuf güçlükle kornere çeldi.

⏱ 18' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşeye giden topu Emre Akbaba ceza sahası içine gönderdi. Burada Milunovic’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

🔴 23' Yeni Malatyaspor'da Kenan Özer, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

⚽ GOL | 31' Yeni Malatyaspor Dicko'nun yaklaşık 60 metre mesafeden harika golüyle 1-0 öne geçti.

⏱ 45+4' Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Candeias'ın pasıyla hareketlenen Eduardo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Abdulsamed kalesini terk etti ayağının altından geçen topa Eduardo hareketlendi. Boş kaleye tam golünü atacakken Yiğit topu kornere atarak tehlikeyi önledi.

⏱ 60' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Eduardo, topla birlikte ceza sahasının sağında buluştu. Şutunu attı ancak Abdulsamed gole bir kez daha izin vermedi.

⚽ GOL | 65' Alanyaspor Candeias'ın golüyle durumu eşitledi: 1-1. Sol kanattan Tayfur Bingol topla birlikte ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Candeias'a pasını gönderdi. Portekizli futbolcu şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

⚽ GOL | 66' Alanyaspor 2 dakikada 2 gol bularak öne geçti: 2-1. Sol kanatta Tayfur Bingol, arka direğe gönderdiği ortaya Oğuz Aydın kafasıyla vurdu ve takımını öne geçirdi.