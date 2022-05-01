Alanyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Süper Lig 'in 35. haftasında Alanyaspor , sahasında lige veda eden Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Avrupa mücadelesi veren Akdeniz ekibi, bu karşılaşmayı kazanarak şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise prestij maçına çıkıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 2' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 6' Alanyaspor etkili gelmeye devam etti. Sol kanattan gönderilen ortaya Candeias gelişine vurdu ancak Malatyaspor kalecisi Abdulsamed topu kornere çeldi.

⏱ 7' Ev sahibi ekibi etkili gelmeye devam etti. Sağ köşeden kullanılan kornere ceza sahası içerisinde Candeias kafasını vurdu, Buğra'ya çarpan top direkten geri geldi.

⏱ 9' Akdeniz ekibi Malatyaspor kalesine tehlikeli ataklarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Novais, savunma arkasına koşu yapan Candeias'a pasını gönderdi. Portekizli futbolcu yerden şutunu attı ancak kaleci Abdulsamed yine golü önledi.

🔴 23' Yeni Malatyaspor'da Kenan Özer, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

⚽ GOL | 31' Yeni Malatyaspor Dicko'nun yaklaşık 60 metre mesafeden harika golüyle 1-0 öne geçti.

⏱ 45+4' Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Candeias'ın pasıyla hareketlenen Eduardo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Abdulsamed kalesini terk etti ayağının altından geçen topa Eduardo hareketlendi. Boş kaleye tam golünü atacakken Yiğit topu kornere atarak tehlikeyi önledi.

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri:

Alanyaspor: Yusuf, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Oğuz

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 35. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak. Turgut Numan'ın düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.