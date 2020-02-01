Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 20. hafta maçında son haftaların forma takımı Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. Alanyaspor yakaladığı çıkışı Yeni Malatyaspor karşısında devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Mücadele başladı... Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Aytemiz Alanyaspor ile BTC Türk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya gelecekler. Alanyaspor yakaladığı çıkışı Yeni Malatyaspor karşısında devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor 11'ler
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Campos ve Cisse
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mina, Chebake, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Gökhan Töre ve Umut
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Aytemiz Alanyaspor 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise bir maç eksikle 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Malatya'da gerçekleşen deprem nedeniyle geçen hafta oynanması gereken Trabzonspor maçı ertelenmişti.