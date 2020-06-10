Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakla İstanbul'a gidecek

Alanyaspor'un, Başakşehir maçına coronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçakla gideceği öğrenildi. Antalyaspor’da cumartesi günü saat 21.00’de Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul’a gidecekleri ve aynı uçakla birlikte geri dönecekleri aktarıldı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakla İstanbul'a gidecek

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçakla gidecek. Fraport TAV Antalyaspor da cumartesi günü saat 21.00’da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul’a gidecekleri ve aynı uçakla birlikte geri dönecekleri öğrenildi.

Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.


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