Alanyaspor-Trabzonspor maçına damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası oynanan dokuz karşılaşmayla sona erdi. Haftanın bay geçen takımı ise Sivasspor oldu.

Zirve yarışı veren takımlardan Galatasaray , Başakşehir ve Beşiktaş haftayı üç puanla kapatırken, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahadan puansız ayrıldı.

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KADIKÖY'DE DEV DERBİ

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin bir puan önünde giren Galatasaray, deplasmanda lig ikincisi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Sergio Oliveira'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle farkı ikiye yükselten sarı - kırmızılılar, Icardi'nin 90+10. dakikada attığı golle rakibini 3-0 mağlup etti.

ALANYA'DA ŞOK SKOR

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer son iki deplasman maçında kalesinde dokuz gol gördü.

Trabzonspor bir önceki deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu.





İŞTE HAFTANIN GENÇ YETENEĞİ

Fanatik.com.tr olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da, haftaya damga vuran genç yeteneğin performansını sizler için derledik.

Haftanın en beklenmedik skoru Alanya'dan gelirken, Alanyaspor'un genç oyuncusu Yusuf Özdemir, her geçen gün artan performansıyla dikkatleri çekiyordu. 21 yaşındaki oyuncu 21. dakikada sakatlanan Pedro Pereira'nın yerine oyuna girdi.

HARİKA BİR GOL ATTI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Umut Güneş'in sol kanada doğru uzun mesafeli gönderdiği topa hareketlenen Yusuf, topu muhteşem bir şekilde kontrol ederek önüne aldı.

Çaprazdan kaleye sokulan Yusuf'un yerden sert şutunda top filelere gitti ve skor 5-0'a geldi.





HÜCUM GÜCÜ ÇOK YÜKSEK

Süper Lig'de 12 maçta sahaya çıkan ve iki kez gol atan Yusuf bu maçların yedisinde ilk 11'de şans buldu. Genç yıldız adayı sezon başından beri sürekli olarak ilk 11'de oynamamasına rağmen, Comparisontor verilerine göre; rakip üçüncü bölgesinde çok aktif olmasıyla dikkat çekiyor

Hızı ve tekniğini çok iyi kullanan Yusuf, sol bek ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.

KARİYERİ

10 Ocak 2001'de İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dünyaya gelen Yusuf, futbola Güngörenspor altyapısında başladı. 2017'de Alanyaspor alt yapısına geçen genç oyuncu, 2022 yılında İnegölspor'a kiralandı.

Bursa ekibinde 14 maçta görev alan Yusuf, iki kez gol sevinci yaşadı. Sezon başında takıma geri dönen başarılı oyuncu, Teknik Direktör Francesco Farioli'den sık sık şans buluyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Henüz Milli Takım forması giymeyen Yusuf Özdemir, Ay-Yıldız forma için gelecekte büyük adaylardan biri olacağını hissettiriyor. A Mİlli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunt, kariyerine İskoçya'nın Rangers takımında devam eden Rıdvan Yılmaz ile birlikte çok iyi sol bek oyuncusuna sahip olabilir.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir

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