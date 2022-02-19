Alanyaspor - Trabzonspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Alanyaspor , son lig maçında Kasımpaşa'dan bir puan almayı başardı. Beklendiği gibi, ev sahibi takım Alanyaspor'dan daha dinamik ve organize görünse de oldukça eğlenceli bir maçtı geride bıraktılar. Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesi, orta saha organizasyonunun komutasını üstleneceği anlamına geliyor. Akdeniz ekibi çok fazla pozisyon kaçıran bir Trabzon savunmasına karşı, bol bol alan ve fırsat yaratacak çok sayıda pozisyon bulmalarını bekleyebiliriz.

Trabzonspor , son maçında Konyaspor 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi en yakın rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiler, Alınan bu galibiyet Trabzonspor'un şampiyonluğu neredeyse garantileyeceği anlamına geliyor. Hücum oyunları zaman zaman gerçekten büyüleyici oluyor, ancak bu sezon genellikle tam kadro olmalarına rağmen, Abdullah Avcı'nın takımı savunma hattında bir karmaşa içinde görünüyor.

Çok eğlenceli olmayı vaat eden karşılaşmadan iki takımında gol atmasını bekleyebiliriz.