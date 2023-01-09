Alanyaspor - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından Konyaspor beraberliği ve Kayserispor galibiyetiyle dönen Alanyaspor , geçtiğimiz hafta arası Kasımpaşa'ya 4-1 kaybedip 17 maç sonunda 21 puanda kalmıştı. Famara Diedhiou dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. TD Francesco Farioli, orijini ön libero olan Leroy Fer'i stoperlerin arasında kullanıp 3-4-3 ile takımı sahaya diziyor. Fer'in sağında ve solunda Furkan Bayır ile Fatih Aksoy görev yapıyor. Orta alanın sağında Daniel Candeias, solunda Yusuf Özdemir oynuyor. Hücum merkezinde Ahmed Hassan'ı izliyoruz. Mısırlı golcüye Efecan Karaca ve Ivan Cavaleiro destek veriyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Fatih Karagümrük yenilgisini Giresunspor galibiyetiyle telafi eden Trabzonspor 'da Maxi Gomez sarı kart cezalısı. Edin Vişça, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Abdullah Avcı, Yusuf Erdoğan'ı da Alanya'ya götürmedi. Bordo-mavililer, Gomez'in yokluğunda Umut Bozok ile gol arayacak. Umut 'a kanatlardan Trezeguet ile Naci Ünüvar destek verecek. Giresunspor karşısında iyi bir sınav veren "Gbamin & Hugo" stoper ikilisi Alanyaspor'a karşı da aynen devam edebilir. Marc Bartra cezası bitmesine rağmen yedekte bekleyebilir... Orta alandaki "Siopis, Bakasetas & Abdülkadir Ömür" üçlüsü de büyük ihtimalle değişmeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %36'lık kesim bordo-mavili ekipten Alanya'da galibiyet bekliyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖMER NECATİ ALBAYRAK’IN TERCİHİ

Deplasmanlardan bugüne kadar tek maç kazanan Farioli'nin güvendiği en önemli şey iç saha karnesi. 6 maçtır içeride yenilgileri yok. Ligin en istikrarsız oyunu ve sonuçları Alanyaspor'da. Abdullah Avcı'nın önemli eksiklere rağmen derbi haftasında zorlanmadan istediğini almasını bekliyorum. Son 3 deplasmanda kazanamasa da Akdeniz'de en az 2 farkla dönmelerini bekliyorum.