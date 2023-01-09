Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor 'la karşılaşacak. Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Leroy Fer, Fatih, Candeias, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, A.Ömür, Djaniny (Naci), Trezeguet, Umut Bozok

Trabzonspor'da 10 eksik

Bordo-Mavililer’in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.

Alanya evinde 1 kez yenildi

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli’nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa’ya deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.



