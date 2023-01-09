Alanyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor 'la karşılaşıyor. Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor. Evinde son 6 maçta 14 puan alıp, hiç kaybetmeyen Alanyaspor ise bu performansını sürdürmek için sahada.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan ve 20.00'de başlayan müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL

14' Efecan Karaca sol kanattan ceza alanına girdi, karşısına aldığı Siopis'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve yerden şutunu çekerek fileleri sarsmayı başardı. Alanyaspor 1-0 önde.

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Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Leroy Fer, Fatih, Candeias, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

Trabzonspor'da 10 eksik

Bordo-Mavililer’in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.

Alanya evinde 1 kez yenildi

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli’nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa’ya deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.