Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Bir tarafta Süper Lig'de yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyeti bulunmayan Alanyaspor... Diğer tarafta sezona tam tersi çok kötü başlayan ve teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor... İki takım Süper Lig'in 8. hafta maçında Alanya'da karşı karşıya geliyorlar. Aytemiz Alanyaspor, tam kadro çıktığı bu maçta rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Trabzonspor ise kötü gidişini durdurmak için kazanmak zorunda.

Maç başladı.

9. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan Abdülkadir Ömür ile korneri kullanırken arka direkte boş kalan Djaniny'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

14. dakikada orta sahada rakiplerinden kurtulan Ekuban'ın savunma arkasına Djaniny'ye attığı pasta Caulker, araya girdi ve tehlikeli atak şansını engelledi.

19. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Djaniny, tehlikeli bir pozisyon yakalarken ceza sahası içinde sol çizgiye inerek yaptığı vuruşu açıyı kapatan Marafona çıkardı.

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Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Adam Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny

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Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor önünde kötü gidişine son vermek istiyor. Bordo-mavili takımda Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almıyor, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton'un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 9. randevuda - İki takım arasında geride kalan 8 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

9. kez karşı karşıya geliyorlar

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'daki maçla ligde 9. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

Alanya'daki maçlar

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.