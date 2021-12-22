Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Bazı şeyleri oturtamıyorsunuz

Spor Toto Süper Lig 'in 18'inci haftasında Gaziantep FK, evinde Aytemiz Alanyaspor ’u 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası Akdeniz ekibinin hocası Bülent Korkmaz kendi kalelerine talihsiz bir gol gördüklerini ve oyun içerisinde duran topları kullanamadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Maalesef goller beni üzdü. Özellikle duran topları kullanamadık. Maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusu ile kendi kalemize attığımız gol ile mağlup olduk. Bazı şeyleri tam oturtamıyorsunuz. Ligin son maçını oynayıp ilk yarıyı umarım galibiyetle bitiririz.”