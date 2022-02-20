MENÜ

Alanyaspor taraftarlarından Trabzonspor'un futboluna alkış

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında 39. dakikada 4-0'lık üstünlüğü yakalarken ev sahibi takımın taraftarları, 4. golden sonra Trabzonsporlu oyuncuları alkışladılar.

20 Şubat 2022, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
- A +
Alanyaspor taraftarlarından Trabzonspor'un futboluna alkış

Süper Lig 'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor , sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 39. dakikada Trabzonspor, 4-0'lık üstünlüğü yakalarken Bordo-Mavililer'in sergilediği performans ev sahibi takım taraftarlarınca da takdir edildi. 

Trabzonspor, 39. dakikada Dorukhan Toköz'ün attığı golle Alanyaspor deplasmanında 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu gol sonrasında Alanya'da tribünler, Trabzonspor'u alkışladı.

Maç öncesinde de Alanyasporlu taraftarlar eski oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i tribünlere çağırarak kendilerine çiçek takdim etmişlerdi. 

İlgili Haberler
Trabzonspor haberi: Alanyasporlu taraftarlardan Bakasetas ve Siopis'e jest


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...