Alanyaspor taraftarlarından Trabzonspor'un futboluna alkış
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında 39. dakikada 4-0'lık üstünlüğü yakalarken ev sahibi takımın taraftarları, 4. golden sonra Trabzonsporlu oyuncuları alkışladılar.
Süper Lig 'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor , sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 39. dakikada Trabzonspor, 4-0'lık üstünlüğü yakalarken Bordo-Mavililer'in sergilediği performans ev sahibi takım taraftarlarınca da takdir edildi.
Trabzonspor, 39. dakikada Dorukhan Toköz'ün attığı golle Alanyaspor deplasmanında 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu gol sonrasında Alanya'da tribünler, Trabzonspor'u alkışladı.
Maç öncesinde de Alanyasporlu taraftarlar eski oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i tribünlere çağırarak kendilerine çiçek takdim etmişlerdi.