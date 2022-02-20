Süper Lig 'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor , sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 39. dakikada Trabzonspor, 4-0'lık üstünlüğü yakalarken Bordo-Mavililer'in sergilediği performans ev sahibi takım taraftarlarınca da takdir edildi.

Trabzonspor, 39. dakikada Dorukhan Toköz'ün attığı golle Alanyaspor deplasmanında 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu gol sonrasında Alanya'da tribünler, Trabzonspor'u alkışladı.

Maç öncesinde de Alanyasporlu taraftarlar eski oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'i tribünlere çağırarak kendilerine çiçek takdim etmişlerdi.



