Alanyaspor taraftarı için harekete geçti! Hatıra bileti bastırdı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için hatıra bilet çıkardı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Alanyaspor taraftarı için harekete geçti! Hatıra bileti bastırdı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için hatıra bilet çıkardı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un 18 Haziran’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hatıra bilet uygulaması başlattı.



Turuncu yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletlerimiz, Alanyaspor Store’da bugün 30 liradan satışa sunuldu." ifadelerine yer verildi.

AA


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