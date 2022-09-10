Alanyaspor son nefeste!

Süper Lig 'de 6. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibinin, topa hakim olma felsefesi sebebiyle maçın başında tempo adeta yoktu! Seyir zevki açısından hayli kısır geçen ilk devrede Başkent ekibi, rakibinin arkada bıraktığı boşlukları değerlendiremedi. 18 ve 28'de Ariyibi, karşı karşıya pozisyonlarda topu filelerle buluşturamadı. Maçın son 25 dakikalık bölümünde ise iki takım da risk almaya ve tempoyu artırmaya başladı. 65'te Efecan'ın ortasında AhmedHassan, ev sahibini öne geçirdi: 1-0. Fakat 4 dakika sonra Yasin Güreler skoru eşitledi: 1-1. 73'te Sowe, 78'de Efkan'ın net pozisyonları kaçırdı. Oyunun son bölümde hakimi ev sahibi olurken 87'de Efkan, şık bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.

Ankaragücü'nünişi zor!

Ankaragücü, 5 maçın sonunda henüz 3 puanla tanışamazken, 2 puanda kaldı. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen Başkent temsilcisi, takımın birbiri ile yaşadığı uyum problemi nedeniyle kritik puanlar kaybetmeye devam ediyor. Böyle giderse bu haftada kaybedilen puanları çok ararlar. Alanya ise benimsediği felsefe çerçevesinde ilk haftanın ardından 4 maçlık hasret sonrasında yeniden galibiyetle tanıştı. Yine de söylemekte fayda var, Farioli'nin mevcut sistemi ve tempoda yaşadığı problemler onların yaşadığı kayıpların en büyük sebebi.