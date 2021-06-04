Kulüp yönetimi, buradaki eksikliği giderebilmek için Dijon (Ligue 2) forması giyen Ngonda Muzinga'yı takibe aldı. Dijon bir alt lige düştüğü için Muzinga'nın Alanyaspor transferine yeşil ışık yakacağı düşünülüyor.

Sağlam, istikrarlı ve dayanıklı: Ngonda Muzinga

Alanyaspor, Moubandje'den sonra sol bek hattını aynı kalitede bir oyuncuyla doldurmak istiyor. Bu açıdan, Ngonda Muzinga son derece fonksiyonel bir oyuncu sayılır. Muzinga, bu sezon Dijon ile 30 maçta forma giyerken, 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştı. Ancak Dijon, sezonu son sırada bitirerek bir alt lige düşmüştü. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro bandında olan futbolcu için Alanyaspor, Fransız ekibiyle dirsek temasında. (Ajansspor)