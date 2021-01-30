Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Çağdaş Atan yönetiminde lige fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda düşüe geçen Alanyaspor, Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 3 puana uzanıp 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise Alanya'da seriye son vermenin peşinde olacak.

Ev sahibinde sakat oyuncu bulunmazken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kırmızı kart gören ve Tahkim Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Yunan stoper Georgios Tzavellas, zorlu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Faycal Fajr, kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Alanyaspor, 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 24 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Robin, Hakan, Gradel, Yatabare