Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ancak son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor 'un konuğu Sivasspor... Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 3-0 kaybeden ve son 4 maçta 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, evinde kazanıp yeniden Avrupa potasına tırmanmayı hedefliyor. 6 maçlık 3 puan hasretine 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle son veren Yiğidolar ise zorlu deplasmanda 2'de 2 peşinde olacak.

Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Borja, Umut, Fatih, Emre, Davidson, Efecan, Babacar

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare

Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

İki ekip bugün oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü. Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor, Alanyaspor’u deplasmanda yenemiyor

Rakibi ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, hem Alanyaspor’a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde çıkışa geçmek istiyor.

Alanyaspor’a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar’ın lig tarihinde 5’ten fazla ziyaret edip galibiyet alamadan döndüğü sadece iki rakibi bulunuyor. Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 1 beraberlik ve 14 mağlubiyetle, Akhisar deplasmanından da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.



