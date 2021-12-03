Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'a kaybeden Alanyaspor, evinde kazanıp yeniden Avrupa potasına tırmanmayı hedefliyor. Kötü gidişata Hatayspor karşısında son veren Yiğidolar ise deplasmanda 2'de 2 peşinde olacak. Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ancak son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor 'un konuğu Sivasspor... Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 3-0 kaybeden ve son 4 maçta 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, evinde kazanıp yeniden Avrupa potasına tırmanmayı hedefliyor. 6 maçlık 3 puan hasretine 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle son veren Yiğidolar ise zorlu deplasmanda 2'de 2 peşinde olacak.
Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Borja, Umut, Fatih, Emre, Davidson, Efecan, Babacar
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare
Alanyaspor ile Sivasspor 9. randevuda
İki ekip bugün oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 8 karşılaşmada Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 18 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü. Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 3-1 Alanyaspor’un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor, Alanyaspor’u deplasmanda yenemiyor
Rakibi ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, hem Alanyaspor’a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde çıkışa geçmek istiyor.
Alanyaspor’a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar’ın lig tarihinde 5’ten fazla ziyaret edip galibiyet alamadan döndüğü sadece iki rakibi bulunuyor. Sivasspor, Galatasaray deplasmanından 1 beraberlik ve 14 mağlubiyetle, Akhisar deplasmanından da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.