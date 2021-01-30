Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Çağdaş Atan yönetiminde lige fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda düşüe geçen Alanyaspor, Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 3 puana uzanıp 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise Alanya'da seriye son vermenin peşinde olacak.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı yoğun yağış nedeniyle 20. dakikada ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.

Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öndeydi.

Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Robin, Hakan, Gradel, Yatabare