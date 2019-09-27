Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek. İlk 5 haftayı lider olarak kapatan Alanyaspor zirvedeki yerini korumak için kazanmak istiyor. Rıza Çalımbay ile iyi bir sezon geçiren Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar

Alanyaspor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona- Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

Bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, Aytemiz Alanyaspor önünde forma giyemeyecek.







