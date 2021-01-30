Alanyaspor - Sivasspor canlı

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetiminde lige fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor, Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 3 puana uzanıp 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise Alanya'da seriye son vermenin peşinde...

ALANYASPOR - SİVASSPOR CANLI

Maç başladı.

GOL | 14. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Salih Uçan ile korneri kullanırken Yatabare ve Samassa'nın aynı anda hamle yaptığı top altı pasın içinde sağ çaprazda Fatih Aksoy'a gitti ve Fatih, arka direğe doğru yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

-

Alanyaspor - Sivasspor ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare

Ev sahibinde sakat oyuncu bulunmazken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kırmızı kart gören ve Tahkim Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Yunan stoper Georgios Tzavellas, zorlu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Faycal Fajr, kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Alanyaspor, 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 24 puanla 14. basamakta bulunuyor.