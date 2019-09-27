Alanyaspor - Sivasspor CANLI
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor 6. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Erol Bulut'un takımı liderliğini devam ettirmek için sahasında rakibini taraftarının desteği ile mağlup etmek istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. İlk 5 haftayı lider olarak kapatan Alanyaspor zirvedeki yerini korumak için kazanmak istiyor. Rıza Çalımbay ile iyi bir sezon geçiren Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.
Alanyaspor-Sivasspor canlı anlatım
Alanyaspor - Sivasspor ilk 11'ler
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan, Mert Hakan, Traore, Fernando, Yatabare.
BU MAÇA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de.
Bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.