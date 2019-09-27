Alanyaspor - Sivasspor CANLI

Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi veriyor. İlk 5 haftayı lider olarak kapatan Alanyaspor zirvedeki yerini korumak için kazanmak istiyor. Rıza Çalımbay ile iyi bir sezon geçiren Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Alanyaspor-Sivasspor canlı anlatım

Alanyaspor - Sivasspor ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan, Mert Hakan, Traore, Fernando, Yatabare.

Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de.

Bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.