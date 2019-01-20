Alanyaspor - Sivasspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi veriyor. Alanyaspor taraftar desteği ile kazanmak istiyor. Sivasspor deplasmanda 3 puan peşinde. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.

20 Ocak 2019, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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Alanyaspor - Sivasspor CANLI

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 18. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarıya iyi başlamak isteyen Alanyaspor mücadeleyi kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

ALANYASPOR - SİVASSPOR CANLI

Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu oynanan ve bugün saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Sivasspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Torje, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Hakem: Mete Kalkavan

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