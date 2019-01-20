Alanyaspor - Sivasspor CANLI

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 18. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarıya iyi başlamak isteyen Alanyaspor mücadeleyi kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu oynanan ve bugün saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Sivasspor ilk 11'ler

Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Djalma, Villafanez, Fernandes, Cisse

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Torje, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Hakem: Mete Kalkavan