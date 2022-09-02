Alanyaspor, Raphael Leai transferini bitirdi

Süper Lig 'e bu sezon istediği gibi başlayamayan Alanyaspor , ilk 4 haftada 5 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldı. Bu yaz döneminde yine çok sayıda oyuncu transferi yapan Turuncu Yeşilliler'in son transferi hücum bölgesine oldu. Akdeniz ekibi, Raphael Leai’yi transfer işlemlerini sonlandırmak için Türkiye’ye getiriyor.

Her konuda anlaşma sağlanan genç oyuncunun, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek, takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor. Raphael Leai’nin Solomon Adaları Milli Takımlar forması altında 12 maçta 12 golü bulunuyor. Leai, Henderson Eels takımında forma giyiyor.