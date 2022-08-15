Alanyaspor pes etmedi

Sezona deplasmanda aldığı 4-2’lik Karagümrük galibiyetiyle başlayan Alanyaspor , dün Beşiktaş karşısında da 1 puanı almayı başardı. Ancak Akdeniz ekibi, oyuna şokla başladı. Henüz 31. dakikada 3-0 yenik duruma düşen Akdeniz ekibi, Beşiktaş’ın 10 kişi kalması sonrası baskıyı artırdı. Efkan Bekiroğlu’nun ilk yarı biterken attığı müthiş frikik golü Alanya’yı umutlandırdı. Farioli’nin öğrencileri, geri dönüşü ikinci yarıda tamamladı! Saiss’in kendi filelerini havalandırmasının ardından Candeias, 90+2’de penaltıdan skoru 3-3’e getirdi ve puanı getirdi. Oyuncular, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Tayfur, ilk 11’de başladı

Beşiktaş’ın transferde gözdeleri arasında yer alan Alanyasporlu Tayfur Bingöl, dün Beşiktaş’a karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Farioli, öğrencisini sol kanatta başlattı. Ancak N’Koudou’nun etkili oyunu sonrası Tayfur sağ çizgiye geçti. Başarılı oyuncu, hücumda bir türlü kendisinden beklenen etkinliği gösteremedi. Farioli, 29 yaşındaki oyuncuyu 59. dakikada kenara aldı. Tecrübeli futbolcu, transfer süreciyle ilgili olarak geçen hafta, “Kulüpler arasında görüşmenin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa iki taraf için hayırlısı olsun. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım, herkes mutlu olsun” diyerek transferi ne kadar çok istediğini göstermişti.

Efecan Karaca riske edilmedi

Alanyaspor'un en önemli yıldızlarından biri olan tecrübeli oyuncu, 2 asist yaptığı Karagümrük maçında sakatlanmıştı. Ağrıları bulunan Efecan, Beşiktaş'a karşı kadrodaki yerini almayı çok istiyordu. Ancak dün yapılan son kontrollerin ardından sağlık heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun oynamasının riskli olacağı yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine teknik patron Francesco Farioli, Efecan Karaca'yı kadrodan çıkarttı. Alanyaspor hücumda, başarılı oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissetti.





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