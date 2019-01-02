Alanyaspor Ozan Tufan için bastırıyor

Alanyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan için ısrarını sürdürüyor.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:00
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Alanyaspor Ozan Tufan için bastırıyor

İkinci yarıda kariyerini nerede sürdüreceği henüz netleşmeyen Ozan Tufan için Süper Lig’de kalma savaşı veren Alanyaspor, transfer ısrarını sürdürüyor.

Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime, “Ozan’ı mutlaka transfer edin, bana 2. yarıda çok lazım” dediği, bunun üzerine Alanyasporlu idarecilerin de Başkan Ali Koç’un kapısını çaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin 2019’un ilk günlerinde kararını, Alanyaspor’a bildireceği öğrenildi.

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